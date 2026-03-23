Пять автобрендов изменили цены на свои машины в России в марте

В России изменились цены на машины пяти марок. В период с 16 по 20 марта сразу несколько компаний скорректировали стоимость своих автомобилей на российском рынке. В ряде случаев цены выросли, но некоторые автопроизводители снизили их, в основном за счёт увеличения скидок.

Так, компания GAC установила скидку в размере 200 000 рублей на пятиместный GS8 2025 года, а также все комплектации GS8 Traveller и GS8 New.

Кроме того, «Москвич» увеличил скидку на кроссовер под индексом 3 в версии Стандарт Плюс на 390 400 рублей.

Тем временем электро-кросс Evolute i-Joy подорожал, а зависимости от комплектации, от 49 000 до 59 000 рублей, а на i-Space в исполнении Standard скидка уменьшилась на 100 000 рублей, до 175 000 рублей. Роскошный Avatr 12 стал дороже на 40 000 рублей.

Марка VGV также снизила цены на свои автомобили на курьёзные 90 рублей. Помимо этого, установлена дополнительная скидка в размере 100 000 рублей на все варианты исполнения U75 Plus и семиместные U70 Pro.