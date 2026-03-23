Euro NCAP ужесточил тесты ADAS

В рамках новой программы оценки безопасности автомобилей Euro NCAP теперь проводит испытания систем помощи водителю (ADAS) не только в контролируемых лабораторных условиях, но и в реальных дорожных ситуациях, что существенно усложняет процесс получения высших оценок. Для этого организуются поездки на дистанции до 2000 километров по различным типам трасс в нескольких странах, чтобы учесть региональные особенности инфраструктуры, разметки и знаков, при этом производители не информируются о конкретных маршрутах, что исключает возможность предварительной настройки систем.

В ходе тестов автомобили оборудуются дополнительными датчиками и камерами для мониторинга работы ADAS в режиме реального времени, с особым акцентом на минимизацию ложных срабатываний, таких как ошибочное определение усталости водителя или некорректное распознавание дорожной разметки, которые напрямую снижают итоговый балл. Чтобы достичь максимальных пяти звёзд, транспортное средство должно набрать не менее 80 из 100 баллов в каждой категории безопасности, что становится всё труднее в условиях ужесточённых требований, приближающих оценку к повседневной эксплуатации. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Такие изменения в методологии тестирования направлены на обеспечение того, чтобы электронные ассистенты корректно функционировали в разнообразных условиях, включая динамические ограничения скорости и национальные особенности дорожных знаков, тем самым повышая общую безопасность на дорогах. В результате требования к ADAS становятся более строгими, а процесс сертификации автомобилей — более комплексным и реалистичным, что в конечном итоге способствует снижению рисков для водителей и пассажиров.