Skoda вернет гибридную версию Octavia в 2027 году

Чешский автопроизводитель Skoda планирует возродить подключаемый гибрид для модели Octavia к 2027 году, что станет значимым обновлением для этого популярного автомобиля. После отказа от версии iV из-за низкого спроса и изменений в стратегии Volkswagen, бренд возвращается к PHEV, стремясь укрепить позиции и сократить выбросы. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Техническая основа обновлённой Octavia включает 1,5-литровый турбомотор TSI, электродвигатель и роботизированную коробку DSG, обеспечивая суммарную мощность около 204 лошадиных сил. Батарея ёмкостью почти 20 кВт·ч позволит преодолевать до 140 километров на электротяге, что делает гибрид более практичным для городской эксплуатации.

Хотя Skoda продолжает акцентировать внимание на электромобилях, таких как Enyaq и Elroq, возвращение гибридной Octavia призвано поддержать конкурентоспособность бренда в своём сегменте. Этот шаг помогает соответствовать ужесточающимся экологическим нормам и сохранять гибкость в условиях растущей конкуренции, включая появление новых моделей от китайских производителей.