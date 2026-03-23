Названы лучшие компактные SUV 2026 года

В 2026 году сегмент компактных внедорожников продолжает демонстрировать жёсткую конкуренцию, с двумя лидерами — Toyota RAV4 и Honda CR-V, которые остаются в числе самых продаваемых моделей благодаря своему практичному и технологичному подходу. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Toyota RAV4 полностью отказалась от бензиновых двигателей, предлагая только гибридные и подключаемые гибридные варианты. Стандартная гибридная система развивает 236 л.с. с расходом топлива от 5,5 до 6,2 л/100 км, а все версии оснащены полным приводом. Подключаемый гибрид обеспечивает 324 л.с. и до 80 км хода на электротяге, с буксировочной способностью до 1 590 кг. Обновления для 2026 года включают улучшенную мультимедийную систему, увеличенное багажное пространство и модернизированную подвеску для лучшей управляемости, а также пакет безопасности Toyota Safety Sense 4.0 с расширенными функциями.

Honda CR-V сохраняет свою универсальность, с базовой версией на турбомоторе мощностью 190 л.с. и расходом ниже 8 л/100 км. Гибридная версия предлагает более плавную работу и повышенную экономичность, хотя и уступает RAV4 по мощности и эффективности. Модель 2026 года получила обновлённый интерьер, улучшенное оснащение и версию TrailSport с внедорожным стилем, включая вседорожные шины и брутальный дизайн, при этом клиренс и подвеска остались без изменений. CR-V традиционно выделяется просторным салоном, продуманной эргономикой и высокой надёжностью, что привлекает семейных покупателей.

Итогом 2026 года становится окончательный переход компактных кроссоверов на гибридные технологии, где Toyota делает акцент на мощность и экономичность, а Honda — на сбалансированность и практичность. Окончательный выбор между этими моделями зависит от приоритетов покупателей: RAV4 предлагает максимальную эффективность и тягу, в то время как CR-V обеспечивает комфорт и универсальность.