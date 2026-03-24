Американцы восхитились гигантскими российскими квадроциклами

Американские журналисты восхитились российскими квадроциклами размером с грузовик. Представители журнала The Drive обратили внимание на технику компании Siberian All-Terrain Vehicles, способную передвигаться на шинах диаметром до 57 дюймов и управляемую с помощью мотоциклетного руля.

© Motor.ru

Модель Big Profi имеет длину 4,2 метра, ширину 2,45 метра и высоту 1,95 метра. Снаряженная масса составляет 1,5 тонны. Под капотом — 2,4-литровый бензиновый двигатель Honda K24A мощностью 200 л.с., который в США обычно ставят на Accord. В паре с ним работает автоматическая коробка передач Honda, а также используются дифференциалы и рулевое управление от Mitsubishi Pajero.

В линейке производителя также есть модели поменьше — Profi Mini, а также версии в кузове пикап и багги. Все они комплектуются двигателями Honda и Toyota, которые, как и другие узлы, зачастую берутся с подержанных автомобилей.

Авторы The Drive отмечают, что такие машины, размером с грузовик, соответствуют масштабам российских просторов, а отсутствие широкого выбора традиционных пикапов на фоне санкционных ограничений делает подобную технику востребованной.

