Volkswagen и Enercity запускают проект двусторонней зарядки электромобилей

Электромобили Volkswagen ID. Buzz теперь могут не только потреблять, но и отдавать электроэнергию обратно в сеть благодаря технологии двусторонней зарядки. В пилотном проекте, запущенном совместно с энергокомпанией Enercity, 75 таких машин будут интегрированы в энергосистему, что открывает новые перспективы для рынка. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Технология Vehicle-to-Grid превращает автомобили в мобильные аккумуляторы, способные поддерживать энергосеть и даже приносить владельцам дополнительный доход. Проект стартовал в 2025 году и сейчас переходит к реальным испытаниям с участием бизнеса, что должно ускорить внедрение на массовом рынке. В первую очередь технология будет тестироваться на корпоративных автопарках, где машины имеют предсказуемые периоды простоя, например ночью.

По оценке участников проекта, использование аккумуляторов электромобилей в качестве накопителей энергии позволит снизить затраты на электроэнергию, а при благоприятных условиях — практически обнулить стоимость эксплуатации транспорта. Проект направлен на проверку не только технической реализуемости, но и экономической эффективности.

Дополнительно система будет интегрирована с виртуальной электростанцией, что позволит зарабатывать на продаже энергии и балансировке сети. Такой подход может сыграть важную роль в развитии возобновляемых источников энергии и повышении стабильности энергосистемы. Если V2G станет массовым, электромобиль перестанет быть просто транспортом — он превратится в часть энергетической системы и источник дохода, что может полностью изменить экономику владения авто.