Россияне резко потеряли интерес к машинам ушедшего из России бренда

Японская Mazda впервые с начала года не вошла в десятку российского автомобильного рынка. На минувшей неделе на учет в России было поставлено 462 новых автомобиля бренда, что на шесть процентов меньше, чем неделей ранее. Об этом пишет аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на этом фоне еще заметнее стали успехи остальных марок из десятки. Наибольший прирост среди них зафиксировал Jaecoo, чьи продажи подскочили на 44 процента. Также высокие результаты показали Belgee, Solaris и Geely.

Лидером еженедельного рейтинга продаж по-прежнему остается российская Lada (5702 единицы, рост 17 процентов). Следом идут Haval (3437 единиц, на 15 процентов), Tenet (2332, на 17 процентов), Geely (1487, на 27 процентов) и Belgee (1126, на 30 процентов).

С шестого по десятое место расположились Changan (832, на 21 процент), Toyota (656, на 15 процентов), Jaecoo (605, на 44 процента), Jetour (601, на 16 процентов) и Solaris (504, на 28 процентов).

Целиков подчеркнул, что по итогам двух месяцев 2026 года Mazda занимала шестую строчку в общем зачете.

Ранее россиянам назвали пять самых дешевых минивэнов в стране. Самая дорогая модель из списка обойдется в 5,075 миллиона рублей.