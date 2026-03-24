Nissan отзывает кроссоверы Kicks и седаны Sentra

В начале весны 2026 года Nissan North America объявила о добровольном отзыве 15 автомобилей последнего модельного года. Речь идёт о кроссовере Kicks и седане Sentra, которые могут иметь конструкционный недостаток в креплении переднего сиденья. Кампания зарегистрирована в Национальном управлении безопасности дорожного движения США под номером 26V145. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Проблема была обнаружена в конце декабря 2025 года на заводе поставщика во время плановой проверки. Специалисты заметили аномальный шум и замедленную работу механизма регулировки спинки. Последующий анализ выявил недостаточную глубину лазерной сварки в кронштейне каркаса сиденья. Из двадцати шести проверенных узлов восемь имели аналогичный дефект, а всего в автомобили могло попасть пятнадцать таких деталей.

Этот производственный изъят может привести к ослаблению сиденья, что ставит под угрозу соответствие федеральным стандартам безопасности FMVSS №207 и №210. В случае дорожно-транспортного происшествия подобный дефект увеличивает риск получения травм пассажиром. Производитель, однако, подчёркивает отсутствие зарегистрированных гарантийных случаев, аварий или повреждений, связанных с данной проблемой.

Под отзыв попали десять кроссоверов Kicks, произведённых 22 декабря 2025 года, и пять седанов Sentra, выпущенных в период с 20 декабря 2025 по 3 января 2026 года. По оценке компании, доля дефекта составляет сто процентов, поскольку все эти автомобили оснащены сиденьями из конкретной партии. В конце февраля Nissan ввёл временное ограничение на продажу для дилеров, а в начале марта принял окончательное решение об отзыве.

Владельцам затронутых транспортных средств дилерские центры бесплатно заменят передние сиденья в сборе. Уведомления начнут рассылать с первого мая 2026 года, а идентификационные номера автомобилей стали доступны для проверки с середины марта. Это позволяет автовладельцам заранее убедиться, попадает ли их машина под действие кампании.