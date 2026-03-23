На Крымском мосту перекрыто движение автомобилей

Вечером в понедельник по Крымскому мосту приостановлено движение автомобильного транспорта. Об этом сообщает телеграм-канал инфоцентра о ситуации на переправе.

Сообщение о том, что соединяющий полуостров с материковой Россией мост закрыт, поступило в 16:47 мск. Находящихся на переправе и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Причины не уточняются. До этого инфоцентр сообщал, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.