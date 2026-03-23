Путин ввел однократные штрафы за езду без ОСАГО

Применение штрафов за отсутствие полиса ОСАГО, зафиксированное дорожными камерами, ограничат одним разом в сутки. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

© Российская Газета

Документ исключает возможность многократного привлечения водителя к ответственности за одно и то же нарушение в течение дня, если его автомобиль неоднократно попадал в объективы камер фото- и видеофиксации. Уточняется, что имеются в виду 24 часа с момента выявления первого такого нарушения.

Закон должен будет вступить с момента официального опубликования.

Депутат Госдумы (фракция "Единая Россия") Никита Чаплин заявил в комментарии "РГ", что принятие этого закона закроет давнюю правовую коллизию, которая годами вызывала справедливое недовольство водителей. "Существующие нормы Кодекса об административных правонарушениях формально позволяли выписывать неограниченное количество штрафов за день, если автомобиль без полиса фиксировали разные камеры. На практике это приводило к абсурдным ситуациям: человек, забывший продлить страховку, мог получить десяток постановлений за одну поездку по городу, - отметил он. - Сумма наказания переставала быть соразмерной самому нарушению. Мы меняем этот подход, вводя четкое правило: одно нарушение в сутки - один штраф".

При этом ответственность за отсутствие страховки сохраняется в полном объеме. Штраф в 800 рублей будет выписываться ежедневно до тех пор, пока водитель не оформит полис.

"Это дисциплинирует нарушителя, но не разоряет его. Важно, что новая система начнет работать только после полной технической настройки, чтобы исключить ошибки и сбои". "Если человек садится за руль без полиса, он ставит под удар не только свой кошелек, но и карман любого другого участника движения, который может пострадать от его действий, - прокомментировал "РГ" заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР). - Новый законопроект четко прописывает процедуру: ответственность наступает за сам факт отсутствия обязательной страховки в принципе, а не за забытый дома документ. Мы также учли современные реалии - наличие полиса может проверяться по базам данных, что исключает споры между водителем и инспектором. Это делает систему работающей и защищенной от злоупотреблений. При этом закон не добавляет новых видов наказаний, а лишь упорядочивает применение уже существующих".

Зампред комитета по экономической политике Сергей Алтухов (ЕР) уточнил "РГ", что доля нарушителей, игнорирующих оплату обязательного автострахования, - это примерно 7-10% от общего числа водителей.

"Самое сложное в этом вопросе - техническая часть. Но она будет проработана и апробирована на дорогах с высоким уровнем сбора данных, - заметил он. - Дает новые возможности и искусственный интеллект. Как показывает практика, отсутствие полиса приводит к взыскиванию ущерба с ДТП в гражданском порядке, а это чревато большими сроками рассмотрения, значительными расходами и часто недостаточной компенсацией. Потому расширение возможностей камер сохранит нынешнюю тенденцию по уменьшению водителей без обязательного автострахования".

Благодаря тому, что транспортное средство будет получать только один штраф в течение 24 часов после первого выявления правонарушения, приведет к тому, что "недобросовестные автомобилисты получат возможность в течение дня закрыть вопрос по страховке и больше не нарушать закон".