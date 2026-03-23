Легендарное тюнинг-ателье объявило о закрытии

Компания AC Schnitzer известна, в первую очередь, среди поклонников автомобилей BMW и автоспорта. В течение четырёх десятков лет специалисты фирмы дорабатывали немецкие машины, но теперь из-за экономической ситуации и изменений в культуре автомобилистов руководство приняло решение свернуть бизнес к концу 2026 года, пишет портал 110km.ru.

Фирма была основана в 1987 году после слияния Kohl Group и Team Schnitzer. Компания занималась глубоким тюнингом автомобилей и мотоциклов BMW, также она славится по всему миру производством уникальных запчастей для баварской техники.

Помимо этого, AC Schnitzer принимала активное участие в автоспорте, а основную славу ей принесли победы в DTM, когда на трассе сражались E30 M3, Alfa 155 и Mercedes 190E.

Тем не менее, сейчас ателье столкнулось с рядом трудностей. Так, в Германии усложнилась и растянулась по времени сама процедура согласования новых деталей. К тому же часть поставщиков закрылась, цены на сырьё растут, ситуация осложняется высокими тарифами в США и нестабильностью курса валют.

Помимо этого, сегодня изменилась сама культура автомобилистов, а молодёжь и вовсе перестала интересоваться доработками машин. В результате спрос на продукцию компании заметно просел.

В результате руководство AC Schnitzer приняло решение о закрытии компании в конце 2026 года. При этом уточняется, что к этому времени будет распродана большая часть складских запасов, но сам бренд будет выставлен на продажу.

