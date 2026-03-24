АвтоВАЗ запустил сервисную кампанию Lada Niva Travel.

АвтоВАЗ объявил о старте сервисной кампании, которая затронет одну из самых популярных моделей российского авторынка — Lada Niva Travel. Соответствующее предписание под номером 93-25 уже направлено во все официальные дилерские центры марки LADA. Владельцев внедорожников приглашают на бесплатную диагностику элементов передней подвески.

Сервисным специалистам поручено проверить на автомобилях наружные и внутренние шайбы упорной втулки, а также регулировочные шайбы. В случае выявления несоответствия нормам эти детали будут заменены на новые без каких-либо доплат со стороны владельца. Все расходы по проведению работ берет на себя непосредственно производитель.

Проведение подобных сервисных кампаний — стандартная мировая практика для ответственных автопроизводителей. Однако часть автовладельцев по-прежнему воспринимает такие акции настороженно, хотя на самом деле речь идет о дополнительной заботе компании о своих покупателях. АвтоВАЗ таким образом демонстрирует готовность отвечать за качество выпускаемой продукции и поддерживать долгосрочные отношения с клиентами.

Стоит отметить, что Lada Niva Travel сейчас переживает второе рождение. Прошлой осенью модель получила обновленный дизайн, более мощный 1,8-литровый восьмиклапанный двигатель и светодиодную оптику. Ключевым элементом модернизации стал именно новый силовой агрегат, с которым улучшилась динамика внедорожника: максимальный крутящий момент вырос на 24 Нм, при этом 80% от его значения достигается уже на 1000 оборотах в минуту.

Популярность модели подтверждается и рыночными показателями. По данным аналитического агентства «Автостат», Lada Niva Travel стала самым продаваемым автомобилем в сегменте SUV на российском рынке, удерживая лидерство вторую неделю подряд. Цены на внедорожник на текущий момент стартуют от 1,34 млн рублей, что делает его одним из самых доступных предложений в классе.

Владельцам Lada Niva Travel, желающим пройти диагностику, рекомендуется обратиться к официальным дилерам марки. Сервисная кампания уже действует, и работы для автовладельцев проводятся бесплатно. Как отмечают эксперты, своевременная проверка ходовой части поможет избежать более серьезных проблем в будущем и сохранить легендарную надежность внедорожника на долгие годы.

