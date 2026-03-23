Водители смогут бронировать красивые госномера для своих машин

В ближайшем будущем российские автомобилисты смогут самостоятельно выбирать для себя буквенно-числовые сочетания для регистрационных знаков своей техники. Соответствующий закон был внесён на рассмотрение Госдумы и получил положительный отзыв правительственной комиссии по законотворческой деятельности, пишет RG.RU.

Сегодня при покупке автомобиля россияне, как правило, записываются в регистрационное подразделение ГИБДД через портал «Госуслуги». При этом система рандомно определяет свободное сочетание букв и цифр для госномера, которое присваивает технике, сам же гражданин повлиять на выбор никак не может.

Новая система позволит автомобилистам самостоятельно выбирать госномер из перечня доступных и забронировать понравившееся сочетание знаков за отдельную плату.

Согласно отзыву кабмина, стоимость и порядок услуги должно определять правительство отдельным постановлением, а не МВД, как указано в законопроекте. После внесения соответствующих поправок документ будет полностью поддержан.

Тем временем в Казахстане запретили «оскорбительные» госномера на автомобилях.