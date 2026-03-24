В Брянске готовятся выпускать недорогие автодома

Брянская компания вместе с производителем автодомов разработали первый собственный кемпер на базе малотоннажного китайского грузовичка. В условиях интереса к внутреннему туризму дешевые автодома могут пользоваться спросом, считают эксперты.

Желая диверсифицировать производство, брянская компания решила доработать и доукомплектовать китайскую модель. Получился дом на колесах, который может стать самым доступным по цене в своем классе. Производственную часть выполняет специализирующийся на технике для караванинга - путешествий на кемперах - партнер брянцев с промплощадками в Коломне и Самаре. Однако заказчиком и правообладателем проекта выступает именно брянский завод. Его кемпер - практически полностью российского производства, рассказал "РГ" коммерческий директор завода Артем Жаворонков. Планируется, что кемпер будет серийной моделью автодома на четырех человек. Оборудован всем необходимым. Первый экземпляр хотят достроить и показать в конце апреля. В любом случае, машина будет представлена в мае на международной выставке автодомов и караванов в Коломне.

По словам Артема Жаворонкова, главное достоинство этого отечественного кемпера в соотношении "цена - качество". Местный автопортал 32cars.ru со ссылкой на руководство компании сообщил, что стоимость дома составила около 3,9 миллиона рублей. При повышенной проходимости и серьезной грузоподъемности это будет бюджетный автомобиль. Что может выстрелить в условиях роста интереса к кемперам в связи с развитием внутреннего туризма, считают эксперты портала 32cars.ru:

"Это может стать точкой роста, особенно если производитель удержит заявленную цену и обеспечит сервисную поддержку. Такой автодом способен оживить нишу бюджетных кемперов". Но цена, подчеркнули эксперты, - не единственный ключевой фактор. Важно и качество сборки, надежность шасси, доступность обслуживания. "Без этого даже самый привлекательный прайс не обеспечит устойчивого спроса", - отмечают в 32cars.ru.

Но уже ясно: конкуренция будет жесткой. В России насчитывается более 32 тысяч автодомов и свыше 400 автокемпингов, рассказал "РГ" доцент кафедры логистики и транспортно-технологических систем Государственного университета управления Артем Меренков. Спрос на них понятен: потребитель в большей степени ориентирован на комфорт. Автодома выпускают на разных базах, что дает покупателю возможность выбирать машину по нескольким критериям.