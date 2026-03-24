Subaru готовит раллийную версию BRZ с турбо и полным приводом

Subaru представила радикально переработанную версию купе BRZ, превратив её в специализированный раллийный автомобиль для японского чемпионата. Этот проект, разработанный новым подразделением Sports Vehicle Planning Office, знаменует отход от классической заднеприводной компоновки, предлагая турбированный двигатель, полный привод и увеличенный дорожный просвет. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Subaru

Визуально автомобиль претерпел значительные изменения, включая расширенные колесные арки, крупное антикрыло, воздухозаборник на крыше и внедорожные шины. Ключевые технические новшества заключаются в переходе на полный привод и установке турбонаддува, что приближает BRZ к традиционным раллийным моделям Subaru, хотя изначально платформа не была предназначена для такой трансмиссии. Инженеры столкнулись с вызовами по адаптации компоновки, сохранив при этом неизменную колесную базу.

Для повышения проходимости на сложных покрытиях автомобиль оснащён увеличенным клиренсом и длинноходной подвеской. Этот проект позиционируется исключительно как гоночная версия, без планов по серийному производству, но он отражает стремление Subaru интегрировать разработки из автоспорта в дорожные технологии. Инициатива служит фанатским сервисом для поклонников марки, но в случае положительного отклика может повлиять на будущие модели.