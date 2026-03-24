Novitec представил доработанный 1048-сильный Lamborghini Revuelto

Тюнинг-ателье Novitec представило обновлённую версию Lamborghini Revuelto, где доработки охватили как внешний облик, так и технические параметры, превратив гибридный суперкар в более мощную и агрессивную модель. Основой изменений стал аэродинамический обвес из карбона, разработанный с использованием аэродинамической трубы для увеличения прижимной силы и устойчивости на высоких скоростях, при этом передняя часть получила новые спойлеры и центральный элемент, а боковые элементы и зеркала также выполнены из карбона для выразительного силуэта. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

В колёсной части совместно с Vossen были созданы кованые диски диаметром до 22 дюймов, доступные в различных дизайнах и отделках для персонализации, а спортивные пружины снизили клиренс примерно на 25 мм, что улучшило управляемость за счёт понижения центра тяжести. Технические обновления включают спортивный выхлоп из нержавеющей стали или лёгкого сплава INCONEL, применяемого в Формуле-1, с активными клапанами для регулировки звука и улучшенным охлаждением.

В сочетании со спортивными катализаторами мощность атмосферного V12 была увеличена на 33 л.с., доведя суммарную отдачу гибридной системы до 1048 л.с., что усилило экстремальный характер автомобиля. В итоге Novitec не просто улучшил характеристики Lamborghini Revuelto, а поднял его до уровня трекового суперкара, сохранив роскошь и индивидуальность модели.