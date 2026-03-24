Renault готовит новые батареи и мотор для Renault 5 и Alpine A290

Французский автопроизводитель готовит значительные технические улучшения для своего популярного электромобиля, чтобы усилить позиции на конкурентном рынке. Модернизация затронет ключевые компоненты: аккумуляторную батарею ёмкостью 52 кВт·ч планируется увеличить до 56 кВт·ч за счёт обновлённой химии, что в сочетании с другими оптимизациями позволит достичь запаса хода около 500 километров по циклу WLTP. Также рассматривается оснащение младших версий более доступными батареями типа LFP. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Электрический силовой агрегат тоже подвергнется изменениям: текущий мотор заменят на усовершенствованную версию 6AK Evo, сохраняющую конструкцию без редкоземельных магнитов. Доработки коснутся ротора, инвертора и обмотки статора, где будет внедрена технология Hairpin, направленная на снижение энергопотребления и повышение общей экономичности автомобиля.

Помимо технических новшеств, модель получит обновлённую цветовую гамму, включающую новые оттенки, уже знакомые по другим автомобилям альянса. Все эти улучшения запланированы на 2026 год, демонстрируя стратегию бренда, которая делает акцент на регулярных обновлениях для сохранения конкурентоспособности на фоне новых компактных электромобилей от таких марок, как Volkswagen и CUPRA.