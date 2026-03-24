Toyota Land Cruiser FJ поступил в продажу в Таиланде

Стартовая цена SUV японской марки на производственной родине составляет 1 269 000 тайских батов, что эквивалентно примерно 3,22 млн рублей по текущему курсу.

Японская компания рассекретила SUV, который получил название Toyota Land Cruiser FJ, в октябре 2025-го. При этом новинка считается идейным наследником Toyota BJ, который появился ещё в 1951 году, а в СМИ её назвали «уменьшенным» Land Cruiser Prado (на некоторых рынках – просто Land Cruiser). Производство модели налажено на заводе компании в Таиланде, а теперь местный офис марки объявил о старте продаж.

Дилеры на производственной родине модели уже начали принимать заказы на Toyota Land Cruiser FJ. Как рассказали в пресс-службе бренда в Таиланде, стартовая стоимость компактного SUV составляет 1 269 000 тайских батов, что эквивалентно примерно 3,22 млн рублей по текущему курсу. В других странах, в том числе в Японии, старт продаж новинки намечен на середину 2026-го.

Напомним, в основе Land Cruiser FJ лежит модернизированная платформа серии IMV, на которой базируется также пикап Toyota Hilux Champ, дебютировавший в конце ноября 2023-го. Габаритная длина SUV, предназначенного для тайского рынка, равна 4610 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1890 мм, а расстояние между осями у него составляет 2580 мм.

Под капотом у Toyota Land Cruiser FJ находится бензиновый четырёхцилиндровый двигатель 2TR-FE объёмом 2,7 литра, в спецификации для Таиланда его максимальная мощность составляет 166 л.с., а крутящий момент – 245 Нм. Модели положен жёстко подключаемый полный привод типа Part-Time и шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

Представительство Toyota в Таиланде в ходе торжественного старта продаж Land Cruiser FJ также презентовало несколько концептов, созданных на его базе. Одним из них является вариант с прибавкой Meridian к названию. В списке его особенностей серо-синий цвет кузова, который дополнен «топографической» графикой, дополнительная защита днища, шноркель, подножки на боковинах, багажник на крыше и 17-дюймовые легкосплавные диски Lenso MX Dinero. Кроме того, для концепта предусмотрены иные амортизаторы и пружины.

Ещё один шоу-кар на базе Toyota Land Cruiser FJ получил название Nature Explorer. Ему достался бирюзовый кузов в сочетании с белым верхом, полноразмерный багажник с большой палаткой на крыше, а также с дополнительным боковым тентом. Разработчики снабдили его дополнительной светотехникой, а также комплектом чёрных легкосплавных колёсных дисков с внедорожными шинами.

Toyota Land Cruiser FJ Legendary – это концепт, вдохновлённый классическим FJ40. Его можно узнать по круглой светодиодной головной оптике, жёлтому цвету кузова, причём в нём выполнена большая часть накладок по периметру, включая расширенные колёсные арки. «Легендарному» шоу-кару положены 17-дюймовые колёсные диски Lenso MX Duty и внедорожные шины, а также увеличенные наружные зеркала.

Четвёртый концепт имеет прибавку Street Cruiser к названию и отличается более спортивным внешним видом. Ему достались 20-дюймовые «катки» Lenso Jager Astra, серо-зелёный кузов, сочетающийся с матовым обвесом по периметру и наклейками на кузове, а также глянцевый верх и спойлер сложной формы на крыше. На корме нет запасного колеса, однако имеется крепление для велосипеда или мототехники. Ещё такой SUV получил заниженную подвеску и модернизированную тормозную систему с вентилируемыми дисками и красными суппортами Brembo.