В РФ выставили на продажу новый Toyota RAV4

Как выяснила "Российская газета", в Ростове-на-Дону в продаже появился Toyota RAV4 2018 года выпуска, который проехал всего 8 тысяч км. Судя по всему, большую часть времени машина хранилась в гараже. За свою "капсулу времени" владелец просит 3 500 000 рублей.

"Продается автомобиль, состояние нового, пробег реальный, не бит, не крашен, кроссовер покупался у официального дилера, зимой не эксплуатировался, нет даже зимней резины. Все интересующие вопросы по телефону", - отмечается в объявлении.

Под капотом у Toyota мотор 2,0 литра, который выдает 146 л.с. Коробка - механика, привод - полный.

