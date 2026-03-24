Омск стал главным поставщиком моторных масел для новой сети премиальных СТО

В столице Башкортостана начал работу новый сервисный центр, вошедший в сеть премиальных СТО. Новая станция, расположенная в Уфе, стала очередным этапом масштабной программы партнеров: "Газпромнефть - СМ" и одного из крупнейших автомобильных дилеров страны. В рамках этой программы в регионах России планируется открыть около ста подобных объектов. Выбор города не случаен: плотность автопарка в республике составляет 318 машин на тысячу человек, а общее количество зарегистрированных автомобилей превышает 1,3 млн единиц, что выводит регион в восьмерку лидеров страны по этому показателю.

Для автовладельцев сервис предоставляет полный цикл обслуживания - от экспресс-диагностики и замены технических жидкостей до шиномонтажа и мелкого ремонта. Все работы ведутся в соответствии с регламентами автопроизводителей.

Особенностью новой точки стало применение технологичных решений. Компания поставляет на станцию смазочные материалы собственного производства с омской производственной площадки.

Как отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец, развитие сети сервисных центров нового формата является стратегическим направлением.

В свою очередь, генеральный директор ГК "РОЛЬФ" Светлана Виноградова подчеркнула, что запуск объекта премиального уровня в Уфе - это вклад в развитие транспортной инфраструктуры региона.