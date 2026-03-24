Nissan Z 2027 получил новый дизайн и доработки шасси

Японский автопроизводитель Nissan анонсировал модернизированную версию спорткара Z для американского рынка, запланированную к выпуску в 2027 году, с заметными визуальными и техническими улучшениями, что подчёркивает его позицию как одного из редких доступных спортивных автомобилей на современном рынке. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Внешние изменения включают обновлённый передний бампер и решётку радиатора в ретро-стиле для базовых модификаций Sport и Performance, что не только придало модели свежий вид, но и улучшило аэродинамические характеристики и систему охлаждения. Также представлен новый цвет Shinkai Green с чёрной крышей, а версия Performance получила доработанные колёса, подвеску и более комфортные амортизаторы для лучшей управляемости и плавности движения.

Ключевым техническим обновлением стала шестиступенчатая механическая коробка передач для версии Nismo, которая ранее предлагалась исключительно с автоматической трансмиссией, что вызывало недовольство среди поклонников спортивных автомобилей. Инженеры также усовершенствовали двигатель V6 3.0 с двойным турбонаддувом для улучшения отклика на педаль газа, добавили тормозную систему от модели GT-R, снизили вес и переработали подвеску для повышения точности управления.

Несмотря на общий спад спроса на спорткары, Nissan продолжает развивать Z как имиджевый продукт, особенно на фоне ухода некоторых конкурентов, таких как Toyota Supra и BMW Z4.

Ожидается, что обновлённая модель поступит в продажу летом 2026 года, хотя точные цены пока не раскрыты; текущая версия стартует примерно от 44 тысяч долларов, что делает её одной из наиболее доступных в своём сегменте.