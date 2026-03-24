Ferrari запатентовала необычный гибридный V12 с двумя двигателями

В эпоху электрификации Ferrari рассматривает радикальные меры для сохранения своих знаменитых двигателей V12. Компания запатентовала инновационную архитектуру, где вместо одного V12 используются два рядных шестицилиндровых двигателя, расположенных под особым углом, что формирует V-образную конструкцию. Эти моторы не связаны напрямую с колёсами, а служат генераторами, вырабатывая электроэнергию для электродвигателей, которые приводят автомобиль в движение. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Ferrari

Данная система представляет собой последовательный гибрид, где двигатели внутреннего сгорания используются исключительно для производства энергии. Каждый из них соединён с отдельным генератором, что обеспечивает гибкое управление нагрузкой. Моторы могут работать синхронно или в противофазе, что позволяет контролировать не только эффективность, но и звучание, что является ключевым аспектом для сохранения духа Ferrari.

Такой подход может стать способом сохранения культовых двигателей в условиях ужесточающихся экологических норм. Ferrari демонстрирует готовность к сложным инженерным решениям ради поддержания характера своих автомобилей. Однако стоит отметить, что патенты не гарантируют серийное производство, но сама идея показывает, насколько далеко готовы зайти автопроизводители, чтобы адаптировать традиционные технологии к новой реальности.