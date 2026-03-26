Mercedes-AMG тестирует электрический GLC с мощностью около 940 сил

Новый электрический кроссовер Mercedes-AMG GLC с технологией EQ проходит финальные испытания, что свидетельствует о скором выходе на рынок. Прототип был замечен с минимальным камуфляжем во время зимних тестов, демонстрируя готовность модели к производству. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Автомобиль построен на платформе MB.EA, которая включает 800-вольтовую архитектуру, что обеспечивает высокую эффективность зарядки и энергопотребления. Ранее представленный вариант оснащён двумя электромоторами, развивающими 483 лошадиные силы, и способен преодолеть до 715 километров на одном заряде, что делает его конкурентоспособным в сегменте электрических кроссоверов.

Новая версия AMG, по предварительным данным, получит трёхмоторную установку, мощность которой может достигать 939 лошадиных сил, что значительно повышает динамические характеристики модели. Также ожидается наличие активного заднего спойлера и других улучшений, направленных на повышение аэродинамики и управляемости.

Кроссовер проходит завершающую стадию испытаний, и его выход на рынок ожидается до конца текущего года, где он займёт позицию флагмана в электрической линейке GLC. Это развитие отражает общий тренд в автомобильной промышленности, где производители активно сочетают высокую мощность с электрическими технологиями, стремясь увеличить запас хода и улучшить экологические показатели.