На Mazda подали коллективный иск из-за визга тормозов

Владельцы Mazda CX-90 подали коллективный иск на автопроизводителя из-за сильного износа тормозов. Собственники машин утверждают, что дилеры не могут устранить неисправности даже после многократных обращений, сообщает Autoblog.

© Motor.ru

Один из истцов Джеймс Р. Бернелл утверждает, что автомобили 2024−2026 годов выпуска страдают от постоянного визга тормозов и некорректной работы системы удержания полосы (Lane-Keep Assist). При этом дилеры Mazda неоднократно не могли диагностировать или устранить неполадки.

История истца началась с покупки CX-90 2024 года, который он вернул дилеру из-за проблем с системой удержания полосы. Второй автомобиль того же года тоже начал доставлять неудобства — на этот раз добавился визг тормозов.

За два года владелец неоднократно обращался к дилерам, но техники либо считали поведение машины нормальным, либо не могли выявить причину. После того как автомобиль попал под отзывную кампанию, дилер диагностировал «поцарапанные тормозные диски и колодки». В сентябре 2024 года мастер заменил всю тормозную систему. Однако шум вернулся практически сразу.

В иске подчеркивается, что такие повторяющиеся отказы указывают на конструктивный или производственный дефект, а не на обычный износ. Кроме того, утверждается, что Mazda знала о подобных проблемах на других моделях, но не исправила.

Вторая серьезная претензия касается работы Lane-Keep Assist. По словам истца, система вместо мягкой коррекции курса автомобиля может резко возвращать автомобиль в полосу. Некоторые такие команды противоречат намерениям водителя.

