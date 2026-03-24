Европейский рынок авто вырос: Tesla снова в плюсе после 13 месяцев падения

В феврале европейский автомобильный рынок, включая страны ЕС, Великобританию и государства EFTA, продемонстрировал увеличение продаж новых транспортных средств на 1,7%, достигнув почти 979 тысяч единиц, что ознаменовало восстановление после январского снижения. Основным фактором этого подъёма стали электрифицированные модели, доля которых составила около двух третей от общего объёма, при этом в Европейском союзе этот показатель вырос до 67% против 58,5% год назад. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Tesla

Продажи электрокаров поднялись на 20,6%, подключаемых гибридов — на 32,1%, а обычных гибридов — на 10,1%, что указывает на смещение потребительских предпочтений в сторону более доступных и практичных вариантов. Среди производителей американская Tesla зафиксировала рост регистраций на 11,8%, впервые с конца 2024 года показав положительную динамику, однако китайский BYD продемонстрировал ещё более агрессивное увеличение, более чем удвоив продажи, в результате чего доли рынка обоих брендов сравнялись на уровне 1,8%.

Европейские автопроизводители сталкиваются с давлением, что отражается в разнонаправленных результатах: Volkswagen и Stellantis прибавили 2,2% и 9,5% соответственно, тогда как Renault потерял 14,3%. В ответ на конкуренцию со стороны китайских компаний и низкую рентабельность электромобилей европейские власти начали смягчать требования по выбросам углекислого газа, что может повлиять на темпы электрификации рынка.

Таким образом, европейский авторынок продолжает расширяться, но его структура быстро трансформируется: гибриды становятся компромиссным выбором, а конкуренция между Tesla и китайскими брендами выходит на новый уровень, сигнализируя об усилении борьбы в сегменте электромобилей.