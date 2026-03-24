АвтоВАЗ предоставил сотрудникам скидки на Lada Iskra

Новая Lada Iskra станет доступной для сотрудников АВТОВАЗа по специальной корпоративной программе, что позволяет им приобрести автомобиль со скидкой до 10% в зависимости от стажа работы. Уже сейчас работники могут подавать заявки, а поставки запланированы на июнь 2026 года, делая их одними из первых владельцев этой модели. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Скидка рассчитывается на основе рекомендованной розничной стоимости: для тех, кто проработал менее 10 лет, она составляет 7%, а для сотрудников со стажем свыше 10 лет — 10%. Это предложение является частью стратегии компании, направленной на запуск новой модели через внутренний спрос, что помогает сформировать начальные продажи перед выходом на массовый рынок.

Параллельно для работников продолжает действовать программа льготного автокредитования на автомобили LADA и XCITE, однако она не может быть использована совместно с корпоративной скидкой. Таким образом, АВТОВАЗ стимулирует лояльность персонала, предлагая выгодные условия для покупки новинки.