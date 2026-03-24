Продажи Lynk & Co в России сильно выросли

В российском автопроме наблюдается стремительный взлёт продаж шведско-китайского бренда Lynk & Co, который за первые два месяца 2026 года зарегистрировал 575 автомобилей, что более чем в десять раз превышает показатель годичной давности. Дополнительно реализовано 96 машин под маркой Nordcross, представляющих собой адаптированные версии тех же моделей. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Основной спрос сконцентрирован на флагманском гибридном кроссовере Lynk & Co 900, который занимает 97% продаж. Эта модель, построенная на платформе SPA Evo, позиционируется как крупный SUV премиум-класса с ценником от 7,5 до 9,5 млн рублей. В то же время полностью электрический Lynk & Co Z10 зарегистрирован лишь в одном экземпляре, что указывает на низкий интерес к дорогим электрокарам в данном сегменте.

Такая динамика отражает общий тренд: обеспеченные российские покупатели отдают предпочтение гибридным технологиям, а не чистым электромобилям. Успех Lynk & Co подчёркивает растущее присутствие китайских брендов в премиум-сегменте страны, где гибриды становятся практичным компромиссом между инновациями и удобством.