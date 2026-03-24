Эксперт назвал причину внедрения платных подписок у АвтоВАЗа

Компания намерена вернуть позиции на рынке, предоставляя машины тем, кому отказали в кредите.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

«Есть группа потребителей, которым подписка интересна. Тем более, если мы говорим про «АвтоВАЗ», то я думаю, что они, скорее всего, решат проблему накредитованности целевой аудитории. Потому что ЦБ всё больше и больше ужесточает требования при выдаче автокредитов. Банки вынуждены им следовать, да, где-то пытаются обойти требования ЦБ, но требования по предельной долговой нагрузке, по предоставлению подтверждающих документов о доходах, а мы ещё и готовимся к тому, что это будет в электронном виде и из государственных баз данных. А как раз самая уязвимая категория заёмщиков — это потребители «АвтоВАЗа». Возможно, что «АвтоВАЗ» смотрит как раз в этом направлении. И за счёт выдачи машин тем, кому кредит бы не одобрили, пытаются восстановить свои продажи».

Ранее в «АвтоВАЗе» заявили о разработке платной подписки на автомобили. Производитель просчитывает такой кейс, заявили РИА Новости в компании. Ежемесячный платёж составит 44 тысячи рублей, а максимальный пробег за этот год допускается в 33 тысячи километров.