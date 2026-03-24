В России продают 18-летний Land Cruiser в состоянии нового

В РФ продают очень дорогой 18-летний Land Cruiser. На одном из популярных классифайдов появилось объявление о продаже популярного у россиян внедорожника Toyota 2008 года выпуска. Уточняется, что у машины был один владелец, который купил её в 2009 году у дилера и за всё время проехал на ней 7 000 км, также продавец уточняет, что вся окраска оригинальная, а шины — заводские. Об этом сообщает портал 110km.ru.

© Quto.ru

Отмечается, что внедорожник хранился в тёплом гараже и не выезжал зимой, так что с дорожными реагентами не контактировал. В результате автомобиль сохранился в идеальном состоянии как внешне, так и в салоне. Кроме того, на нём до сих пор сохранились установленные на заводе шины.

Модель построена на раме, которая до сих пор сохранила оригинальную краску. В движение вездеход приводит 4,5-литровый дизель на 235 сил, работающий в связке с автоматической трансмиссией и полным приводом.

Продавец намерен выручить за 18-летний Toyota Land Cruiser 10,5 млн рублей.

