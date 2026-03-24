Британский стартап превратил Audi Quattro в 600-сильного монстра

Тюнеры сделали из легендарного Audi Quattro рестомод с мотором мощностью 600 лошадиных сил. Готовый рестомод от британских тюнеров Audacious Automotive будет стоить недешево — потенциальным покупателям придется выложить не менее $466 тыс. (38 млн рублей по курсу на момент публикации), и эта сумма не включает стоимость донорских автомобилей Audi Quattro и RS4, которые также потребуются для постройки, сообщает Carscoops.

Вместо штатного 2,1-литрового пятицилиндрового турбомотора под капотом "поселят" 4,2-литровый V8 от RS4, который в стоке выдает 414 л.с. Однако создатели решили пойти дальше и оснастят двигатель нагнетателем, чтобы поднять отдачу минимум до 600 л.с. Работать мотор будет в паре с механической коробкой передач.

Помимо замены двигателя, британцы полностью переработают кузов, вдохновляясь обликом S1 Quattro — легендарного раллийного автомобиля эпохи Group B. Машина получит новый передний бампер с крупными воздухозаборниками, черную решетку радиатора, расширенные колесные арки на всех четырех колесах, массивное антикрыло, оригинальный диффузор и два патрубка выхлопной системы.

Все эти элементы, по словам главы компании Мака Заглевски, будут выполнять не только декоративную, но и практическую функцию, работая на охлаждение и аэродинамику.

Благодаря новому кузову автомобиль окажется как минимум на 250 килограммов легче, чем RS4 B7.

Ранее «Руссо-Балт» рассказал про трансмиссию нового кроссовера.

«KGM увеличил скидки: Korando — скидка выросла на 100 тыс. руб. (24−25 г. в.), Rexton — скидка выросла на 100 тыс. руб. (2024 г. в.), на все комплектации 2025 г. в. установлена скидка 100 тыс. руб., Tivoli — скидка выросла на 100 тыс. руб. (Dream, Icon 24−25 г. в.), на City 25PY установлена скидка 100 тыс. руб., Torres — скидка выросла на 100 тыс. руб. (24−25 г. в.)», – говорится в публикации.

По данным канала, Jaecoo уменьшил цены на кроссовер премиум-класса J8 2024−2025 годов выпуска на 200 тыс. рублей. Кроме того, Foton установил новую скидку на пикап Tunland G9, теперь автомобиль стоит на 150 тыс. рублей меньше (Premium 25PY).

До этого сообщалось, что Ford готовит возвращение Fiesta в партнерстве с Renault. Для европейского рынка американский автоконцерн готовит новое поколение компактного автомобиля на электрической платформе французского автопроизводителя. Компактный хетчбэк Ford Fiesta был снят с производства и не получил прямого наследника, в рамках курса Ford на электрификацию и выпуск кроссоверов.

Ранее были названы 10 лучших семейных кроссоверов для покупки в 2026 году.

© Audacious Automotive

