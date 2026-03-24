Более трети автовладельцев стали обслуживать машины самостоятельно

39% автовладельцев стали обслуживать машины самостоятельно ради экономии

Рост расходов на содержание машины заставляет россиян искать способы сэкономить. Сегодня две трети автовладельцев сокращают траты, стараясь отказаться от части платных услуг и внимательнее относиться к повседневным расходам. Так, 39% уже начали самостоятельно заниматься ремонтом и обслуживанием машины. Совместное исследование[1] Росгосстраха и Авто.ру показало, на чем именно стараются экономить водители, и какие статьи расходов на авто считают наиболее существенными.

Самые заметные годовые траты на автомобиль, помимо топлива и парковки, россияне связывают с ОСАГО (56%), техобслуживанием (52%) и сезонной сменой шин вместе с их покупкой (40%). Для каждого третьего ощутимыми остаются внеплановый ремонт и комплексный уход за автомобилем (32%). Также респонденты отметили высокие расходы на каско (24%), налоги и сборы (20%).*

Подавляющее большинство автовладельцев пожаловались на заметный рост этих затрат за последний год. Почти каждый третий респондент (32%) сообщил об увеличении расходов на 15–29%, еще 27% —на 10–14%. Для 17% автовладельцев траты выросли более чем на 30%, а еще 16% отметили прибавку в пределах 5–9%. Лишь 7% заявили, что их расходы не изменились, и только 1% смогли сократить затраты.

Две трети автовладельцев признались, что на фоне этого они были вынуждены искать способы сэкономить. Чаще всего для этого россияне берут на себя простое обслуживание автомобиля, замену расходников и мелкий ремонт — так поступают 39% опрошенных. Более трети (37%) отложили несрочный ремонт на потом, 31% реже пользовались автомобилем. 29% перешли на более дешевые запчасти и расходники, 28% увеличили интервалы технического обслуживания, а каждый пятый (22%) стал чаще искать скидки и специальные предложения на сервисное обслуживание, запчасти и сопутствующие услуги.*

На фоне роста интереса автовладельцев к выполнению части регламентных и повседневных работ по автомобилю самостоятельно, эксперты Авто.ру зафиксировали в Бортжурнале, где пользователи могут делить своим опытом, увеличение числа публикаций и комментариев в трех темах: ремонт, обслуживание и поиск советов. За 2025 год доля таких сообщений от всего объема публикаций увеличилась с 19 до 45%.

При этом большинство респондентов редко отказываются от страховой защиты в целях экономии. 26% оформляют каско всегда, 20% — если автомобиль новый, еще 10% — при наличии выгодного предложения. 7% используют полис только в первые пару лет владения машиной, а 6% — только при покупке в кредит или лизинг. 

«Мы видим устойчивый тренд: рост стоимости владения автомобилем заставляет людей пересматривать структуру расходов, но полностью отказываться от базовой финансовой защиты большинство не готовы, — отмечает начальник управления выплат по автострахованию компании Росгосстрах Людмила Юсова. — По нашим данным, средняя выплата по ОСАГО за прошлый год увеличилась на 40%, продолжается и рост аналогичного показателя по полисам каско. Так, например, для легковых автомобилей отечественного производства средняя выплата в четвертом квартале 2025-го выросла на четверть по сравнению с последними тремя месяцами 2024 года, а по набирающим популярность «китайцам» — на 14%. В такой ситуации страхование для многих становится не дополнительной услугой, а инструментом управления рисками: оно позволяет сделать расходы более предсказуемыми и избежать крупных трат из семейного бюджета. И, как показал наш опрос, даже в период активной экономии лишь 10% автовладельцев полностью отказываются от каско — остальные ищут более гибкие форматы защиты, но не готовы оставаться без нее».

[1] Репрезентативный опрос проведен в январе 2026 года среди 1250 респондентов во всех федеральных округах РФ

*Вопрос предполагал множественный ответ