Конфликт на Ближнем Востоке грозит дефицитом алюминия для авто

Конфликт на Ближнем Востоке грозит дефицитом алюминия для производителей авто. Производители алюминия Aluminium Bahrain (Бахрейн) и Qatalum (Катар) испытывают проблемы по части энергоснабжения, отгрузки и транспортировки металла. Это вынуждает компании, занятые выпуском автомобилей, формировать резервные запасы. В перспективе, если конфликт продолжится, дефицит сырья заставит автопроизводителей поднять цены.

Основной плюс алюминия — его высокая прочность при низкой массе. В сравнении со сталью он примерно на 60% легче, что позволяет существенно снизить массу автомобиля, а также расход топлива и вредные выбросы.

Из этого металла сегодня изготавливаются детали кузовов, элементы подвески и многие другие компоненты В некоторых моделях 2/3 снаряжённой массы приходится на алюминиевые сплавы.

Помимо силовых конструкций, алюминий массово применяется для изготовления капотов, дверей, крышек багажников и литых дисков, что позволяет снизить массу автомобиля.

На страны Персидского залива приходится почти 10% мирового производства первичного алюминия, а японские компании импортируют из региона четверть всего необходимого сырья.

В ближайшие 3 месяца автомобили в России подорожают до 10%. С начала года рост цен на автомобили уже составил 7% и в дальнейшем продолжится.