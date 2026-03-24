Стало известно, когда завершится выпуск Cadillac Escalade 2026 модельного года

Производство Cadillac Escalade 2026 модельного года намечено на завершение 4 сентября 2026 года, хотя эта дата может быть скорректирована в дальнейшем. Неопределённость сохраняется и в отношении сроков прекращения приёма заказов дилерами. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Ожидается, что модель 2027 года не претерпит значительных изменений, ограничившись мелкими обновлениями, такими как новые цвета кузова, диски и корректировки в комплектациях. Однако производство Escalade с двигателями внутреннего сгорания, вероятно, прекратится в 2027 году на заводе GM в Арлингтоне, Техас. На этом предприятии сейчас выпускаются полноразмерные внедорожники на платформе T1, включая Escalade, Chevy Tahoe, Chevy Suburban, GMC Yukon и GMC Yukon XL.

Доступные варианты двигателей для Escalade с ДВС включают атмосферный 6,2-литровый V8 L87 и турбированный 6,2-литровый V8 LT4 для версий Escalade-V. Это подчёркивает текущее разнообразие силовых установок, которые могут уйти в прошлое с переходом к новым технологиям.