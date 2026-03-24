Ford разрабатывает инновационную систему безопасности для автомобилей

Компания Ford Motor разрабатывает инновационную систему безопасности для автомобилей, основанную на технологии радиочастотной идентификации (RFID). Эта система использует беспроводные токены для контроля доступа, позволяя назначать разные уровни полномочий пользователям, что повышает безопасность и снижает риск несанкционированного использования. Например, одни могут только входить в машину, а другие — управлять ею с ограничениями по скорости. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Ford

Особенность системы включает привязку доступа к конкретным зонам, таким как строительные площадки или территории предприятий. За пределами этих разрешенных мест автомобиль будет блокироваться, что обеспечивает дополнительный контроль. Это решение интегрирует токены с обычными электронными устройствами, например смартфонами, упрощая использование без необходимости в отдельном оборудовании.

Подход Ford Motor направлен на создание гибкой системы безопасности, которая адаптируется к различным сценариям эксплуатации. Разработка обещает минимизировать риски, связанные с доступом к транспортным средствам, делая управление более безопасным и удобным для пользователей.