Кроссовер Lada Azimut получит «тяговую» коробку передач

АвтоВАЗ рассказал об особенностях коробки передач для кроссовера Lada Azimut. Инженеры провели испытания одной из трансмиссий Lada Azimut — шестиступенчатой «механики». В данный момент такая трансмиссия применяется на моделях Lada Vesta и Lada Iskra. Важно, что новинка получит «тяговую» версию агрегата — с главной передачей 4,3:1: аналогичный вариант применяется на кросс-универсале Lada Iskra SW Cross.

Коробку проверяли при экстремально низких температурах (до -40 °С), а также проводили испытания на динамическую прочность и противостояние ударным нагрузкам.

Через специальные стендовые испытания прошли около десятка коробок передач. В настоящее время, как отмечает пресс-служба автогиганта, доводка трансмиссии вышла на финишный этап.

Шестиступенчатую «механику» АвтоВАЗ получает от восточного партнёра, который отгружает российской компании собранные агрегаты, которые затем устанавливают на автомобили Lada.

Накануне АвтоВАЗ открыл продажи 147-сильной Lada Vesta Sport. Обновлённый двигатель 1.8 EVO развивает 147 л.с. — в прежней генерации мотор выдавал 145 л.с.

Мотор отличают спортивные распредвалы, оригинальная система холодного впуска, выпуск увеличенного диаметр и оригинальная прошивка контроллера.