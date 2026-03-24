Для Cadillac CT5-V Blackwing представили новый выхлоп

Компания AWE анонсировала выхлопную систему SwitchPath для Cadillac CT5-V Blackwing, которая обеспечивает заметный прирост мощности и изменяемый звук без необходимости модификаций. Эта двухтрубная конструкция с клапанами 3 дюйма из нержавеющей стали T304L монтируется на штатные крепления, включая X-pipe для снижения резкости и резонаторы для сглаживания звучания, при этом сохраняя работу заводских режимов движения. При закрытых клапанах звук остается тихим, а при открытии становится агрессивным, особенно в спортивных режимах, раскрывая потенциал 6,2-литрового компрессорного V8. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Cadillac

Производитель заявляет, что установка системы добавляет до 11 лошадиных сил и 3 Нм крутящего момента на колесах, при этом клиренс автомобиля остается неизменным. Комплект оснащен четырьмя насадками диаметром 4,5 дюйма, а его цена составляет 2995 долларов. Такие тюнинг-решения популярны среди владельцев спортивных моделей, желающих улучшить акустические и динамические характеристики без серьезных вмешательств в конструкцию.