Электромобиль UMO 5 показали на форуме в Петербурге

На выставке в Санкт-Петербурге представили электромобиль UMO 5, который выделяется необычными выдвижными дверными ручками, в отличие от серийных версий с классическими ручками. Это придает ему более технологичный и премиальный вид, хотя такие элементы в массовом производстве часто опускают из-за вопросов стоимости и надежности. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Салон автомобиля оформлен в минималистичном стиле с крупными дисплеями, что соответствует современным тенденциям в электромобилях. Управление многими функциями сосредоточено в цифровом интерфейсе, а компоновка направлена на создание универсального городского кроссовера с акцентом на комфорт и практичность, включая задний ряд и багажник.

Технические характеристики UMO 5 включают электромотор мощностью 204 лошадиные силы и батарею емкостью 63 киловатт-часа. Запас хода составляет до 430 километров летом и около 370 зимой, с гарантией на аккумулятор до 400 тысяч километров пробега. Модель адаптирована к российским условиям с дизельным отопителем и системами обогрева.

Функциональность дополняется возможностью управления через голосового помощника Яндекс Алиса, например для открытия багажника или включения подогрева. Габариты автомобиля — 4535 на 1870 на 1650 миллиметров с колесной базой 2750 миллиметров, клиренсом 150 миллиметров и объемом багажника от 405 до 1200 литров. Цена начинается от 2,5 миллиона рублей.