Бывший топ-менеджер Smart возглавит продажи Volvo в Германии

В стремлении укрепить свои позиции на немецком рынке, Volvo назначила нового директора по продажам в Германии, который вступит в должность с 15 апреля 2026 года. На эту роль выбран Рене Мюллер, имеющий более 20 лет опыта в автомобильной отрасли, включая работу в Mercedes-Benz и Smart, где он занимался продажами, корпоративными клиентами и развитием дилерских сетей, а последнее время был операционным директором Smart Europe. В Volvo он будет курировать коммерческие операции, подчиняясь руководству региона Центральной Европы, с целью усиления бренда и ускорения его трансформации. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Это назначение происходит в ключевой момент для Volvo, которая активно расширяет линейку электромобилей, включая новую модель EX60, предназначенную стать важным игроком в сегменте среднеразмерных электрических внедорожников. В условиях острой конкуренции в премиум-сегменте компания делает ставку не только на технологические инновации, но и на сильную управленческую команду, способную адаптироваться к динамичным изменениям рынка.

Привлечение менеджера с опытом работы в Mercedes и Smart сигнализирует о готовности Volvo конкурировать на равных с немецкими брендами, особенно в свете предстоящего масштабного развития электромобилей. Таким образом, это решение подчеркивает стремление бренда к усилению своих позиций перед лицом растущих вызовов в автомобильной индустрии.