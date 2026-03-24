Li Auto отказывается от гибридных седанов, сосредотачиваясь на кроссоверах

Китайский автопроизводитель Li Auto пересмотрел свои планы по производству гибридных седанов, полностью сосредоточившись на кроссоверах. Это решение обусловлено особенностями новой силовой установки EREV, которая была разработана специально для SUV. Двигатель L3E15CA объёмом 1,5 литра с турбиной и мощностью 154 л.с. имеет уникальную компоновку, делая его оптимальным для высоких автомобилей, но не подходящим для низкопрофильных моделей. Об этом сообщает издание speedme.ru.

По словам руководителя продуктовой линейки Тан Цзина, использование этого двигателя в седане привело бы к снижению клиренса и ухудшению безопасности, поскольку мотор оказался бы слишком близко к капоту, сокращая зону деформации. Это создаёт проблемы с выполнением требований по защите пешеходов и делает проект экономически невыгодным, что и стало причиной отказа от EREV-седанов в ближайшей перспективе. Таким образом, компания исключила данный тип автомобилей из своей текущей стратегии.

Первым автомобилем с новой гибридной системой станет Li Auto L9 Livis, который оснастят батареей ёмкостью 72,7 кВт/ч, обеспечивающей запас хода до 322 км в электрическом режиме. Модель также получит продвинутые технологии, включая систему ADAS на 2560 TOPS и steer-by-wire. Инженеры улучшили акустический комфорт и снизили вибрации двигателя, одновременно увеличив пространство в салоне, что усиливает позиционирование бренда как производителя технологичных семейных кроссоверов.

В итоге Li Auto делает окончательную ставку на SUV-сегмент, где её архитектура и инновации дают максимальный эффект, оставляя седаны за рамками текущих планов. Это решение подчёркивает фокус компании на нише, где её продукты могут наиболее эффективно конкурировать, используя преимущества новой силовой установки.