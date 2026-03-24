Mercedes тестирует новый электрический E-Class

Mercedes-Benz намерен кардинально обновить свой модельный ряд, сосредоточившись на электрификации, и одним из ключевых шагов станет выпуск нового поколения E-Class, который, вероятно, будет полностью электрическим. Прототип уже проходит испытания, демонстрируя черты, характерные для линейки EQ, что указывает на переход от традиционных двигателей к экологичным технологиям. Этот электромобиль может заменить седан EQE, который не смог удовлетворить ожидания компании, и будет разрабатываться как полноценный электрокар, продолжая серию EQ Technology вместе с предстоящими моделями C-Class и GLC. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Тестирование прототипов ведётся уже несколько лет, что свидетельствует о продвинутой стадии разработки, хотя детали дизайна пока остаются скрытыми, а светотехника на тестовых машинах носит временный характер. Особое внимание привлекает возможная высокопроизводительная версия от AMG, которая выделяется характерными колёсными дисками, расширенными арками и аэродинамическими элементами. По слухам, такая модификация может оснащаться мощностью от 800 до 900 лошадиных сил благодаря новой платформе AMG.EA, что позволит ей конкурировать в сегменте электрических суперседанов.

Этот переход E-Class в электрический формат отражает общую стратегию Mercedes по ускоренной электрификации своего модельного ряда, включая обновление S-Class и развитие линейки AMG с электрическими проектами. Однако ключевым вызовом для инженеров остаётся увеличенная масса автомобилей из-за батарей, что может повлиять на динамические характеристики, возможно, уступая традиционным AMG с двигателями внутреннего сгорания. В итоге, электрический E-Class может стать значимой новинкой, сочетая элементы бизнес-класса с экстремальной производительностью, что подчёркивает эволюцию бренда в сторону устойчивых технологий.