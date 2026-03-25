В Белоруссии стартовали продажи седанов Mercedes-Benz CLA. Под общим индексом CLA теперь выпускаются и топливные, и электрические модификации. По габаритам представитель третьего поколения догнал Tesla Model 3. При смене генераций колёсная база была растянута на 60 мм, а длина, ширина и высота увеличились на 35 (4723), 25 (1855) и 29 (1468) мм, соответственно.

Заднеприводный электромобиль оснащён электромотором отдачей 272 л.с. и 335 Нм. В качестве источника энергии выступает литий-ионная батарея ёмкостью 89 кВт·ч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью до 320 кВт.

Паспортный запас хода — 866 км по циклу CLTC. Как стало известно журналу Motor, белорусский дилер планирует просить за такой вариант 49 900 евро (4,7 млн рублей). Все ввезённые продавцом машины новые, но 2025 года выпуска.

Ранее Mercedes-Benz официально представил VLE — первую модель, построенную на новой модульной платформе. В компании его называют не иначе, как электрический «гранд-лимузин».