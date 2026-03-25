Таксисты смогут оформлять страховку пассажиров на сутки. Такие поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика приняла Госдума сразу в двух чтениях. Впрочем, столь льготный режим касается только самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Юридическим лицам придется страховаться по полной программе. Но на их бюджете это вряд ли скажется.

Напомним, что не столь давно такси приравняли к общественному транспорту. Соответственно, перевозчики пассажиров обязаны иметь страховку пассажиров (ОСГОП) на случай. Таким образом у таксистов, как и у водителей автобусов и другого общественного транспорта, должно быть два страховых полиса. Первый - ОСАГО, чтобы вообще иметь право выехать на дорогу и отвечать за собственные аварии, а второй - ОСГОП. Чтобы отвечать перед пассажирами.

Поясним разницу между тем и другим. Если в машину такси влетел какой-то лихой автомобилист и пассажир получил травмы, то ущерб ему, по полису ОСГОП, возместит страховая компания таксиста - до 2 миллионов рублей. Если таксист врезался в столб, ущерб пассажиру также возместит страховая компания. Но это касается только пассажиров. А если таксист сбил пешехода, то его страховая компания возместит ущерб пострадавшему по ОСАГО. То есть в пределах 500 тысяч рублей.

До сих пор, чтобы получить разрешение на работу в такси, водителю требовалось иметь полис ОСАГО и полис ОСГОП. Однако ОСАГО можно заключить на один день, а купить полис ОСГОП можно только на год. Теперь эта ситуация изменится.

Хотя вопросы все равно останутся.

Как сообщили в Национальном союзе страховщиков ответственности, они приветствуют такое решение. "Краткосрочные договоры в этом сегменте позволят расширить возможности для бизнеса, увеличат доступность ОСГОП для легковых такси, а значит, повысят уровень защищенности пассажиров такси в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу", - сообщил президент НССО Евгений Уфимцев.

Руководитель Центра компетенций Международного Евразийского форума такси Станислав Швагерус сообщил "РГ", что это давно ожидаемое решение, которое даст импульс развитию рынка. Страховка ОСГОП стоит дешево. Но тем не менее требует затрат. По его мнению, страховщики должны перестроить систему. Водитель едет по своим делам на своей машине - ему не нужна эта страховка. Водитель поехал по заказу и повез пассажира? Нажал кнопочку в приложении на смартфоне - страховка заработала.

Однако не все так просто. Почему страховщики настаивали не на суточном страховании, а на десятидневном? Дело в том, что разрешение на работу в такси выдается не в один день. Подал заявку таксист, у него все документы на руках, только полис однодневный. Комиссия рассмотрела, установила, что в день рассмотрения полис не действовал, и отклонила заявку. Все. Подавай заново.

С короткими полисами есть и другое опасение. Оплатил человек полис на 10 дней, получил разрешение на работу, а там хоть трава не расти. И возит пассажиров без страховки. А как это проверить?

Непонятно, почему такой сыр-бор разгорелся вокруг страховки ОСГОП для таксистов. В среднем такой полис стоит около 3 тысяч рублей в год. Это меньше заработка таксиста в день. При введении суточных полисов их стоимость составит, по ориентировочным подсчетам, 50 рублей в сутки.

Но посмотрим, как это будет работать, когда поправки вступят в силу. Кстати, это должно произойти 1 сентября.