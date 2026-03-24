Обновлённый Haval H3: усиленная шумоизоляция и современный дизайн

Российский рынок автомобилей пополнился обновлённой версией Haval H3, сохранившей внедорожный потенциал, но заметно прибавившей в комфорте и технологичности. Инженеры компании уделили внимание как внешнему облику, так и внутреннему убранству, чтобы сделать модель более привлекательной для современных покупателей. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

В салоне автомобиля усилена шумоизоляция, что снижает уровень шума во время движения. Эргономика интерьера также улучшена, а мультимедийная система теперь обладает более крупным экраном и расширенными возможностями. Внешний вид модели стал современнее благодаря новым элементам в передней части кузова, придающим дизайну выразительность.

Несмотря на эти изменения, ключевые технические особенности Haval H3 остались прежними. Автомобиль построен на рамной конструкции и оснащён системой полного привода, что подчёркивает его внедорожный характер. Высокий дорожный просвет и надёжная трансмиссия обеспечивают уверенное поведение как на городских улицах, так и на сложных трассах.

Обновление модели соответствует стратегии Haval по укреплению позиций в сегменте доступных внедорожников. С начала 2026 года продажи бренда превысили 20,8 тысяч автомобилей, и новая версия H3 призвана поддержать этот рост. Компания продолжает делать ставку на проверенную формулу, сочетая рамную платформу, полный привод и повышенный комфорт для удержания интереса покупателей к доступным кроссоверам и внедорожникам.