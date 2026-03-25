Mercedes-Maybach анонсировала первый в своей истории минивэн. Немецкий автопроизводитель опубликовал первое изображение новой модели из линейки Maybach: на единственном снимке изображена задняя стойка минивэна, который, как уточняется, получит название Mercedes-Maybach VLS. В описании новинки компания применяет формулировку «гранд лимузин».

© Motor.ru

Mercedes‑Benz VLS, как заявляет производитель, создаст свой уникальный сегмент. Авторы модели обещают задним пассажирам «простор, бескомпромиссную элегантность, а также исключительную заботу».

Пресс-служба компании заявляет, что VLS будет отличаться первоклассным интерьером, напоминающим частную гостиную, сочетая высокое мастерство исполнения, роскошные материалы и современные цифровые функции.

Ранее Mercedes-Benz официально представил VLE — модель, которая встанет на ступень ниже, чем VLS. Он предлагает 8-местный салон, запас хода более 700 км и технологию, которая превращает салон в кинозал, офис или лаунж-зону.

Ранее Mercedes-Maybach рассекретил люксовую версию S-Class: так, компания спустя 2 месяца после премьеры стандартного S-Class представила изображение более роскошной версии.