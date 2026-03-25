Mitsubishi представила тизер внедорожного пикапа Triton Raider

Mitsubishi готовит к выпуску флагманскую версию пикапа Triton, получившую название Raider и ориентированную на экстремальное бездорожье, что подчёркивает её утилитарный характер. Модель, вдохновлённая раллийной техникой, разрабатывалась с участием австралийских инженеров и проходила тесты в горном массиве Флиндерс, опираясь на опыт победы в Asia Cross Country Rally 2025. Она оснащена модернизированной подвеской, специальными колёсными дисками, внедорожными шинами и усиленной защитой днища для агрессивной эксплуатации. Под капотом установлен новый 2,4-литровый дизельный двигатель с двойным турбонаддувом, выдающий 150 кВт и 470 Н·м крутящего момента, что соответствует современным стандартам в классе. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Mitsubishi

Двигатель работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода Super Select 4WD-II, обеспечивая универсальность для повседневной езды и сложных маршрутов. Официальный запуск Triton Raider запланирован на 2026 год в Австралии, где сегмент пикапов остаётся ключевым и задаёт тренды для других регионов. Пока неясно, выйдет ли эта версия за пределы Австралии, но её появление демонстрирует усиление внедорожной составляющей в ответ на спрос на универсальные автомобили. Таким образом, Raider представляет собой не просто обновление, а стратегическую попытку Mitsubishi укрепить позиции за счёт технических доработок и внедорожного имиджа.