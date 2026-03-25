Euro NCAP внедрит новые манекены для краш-тестов к 2029 году

Европейская программа оценки безопасности автомобилей Euro NCAP планирует ввести в эксплуатацию новое поколение манекенов THOR 05 к 2029 году, что ознаменует переход от нынешних моделей Hybrid III. Эти устройства оснащены примерно 150 датчиками, что значительно превышает 60 сенсоров у их предшественников, и фиксируют нагрузки на голову, грудную клетку, таз, конечности и другие области тела. Собранные данные сохраняются на защищенных накопителях, способных выдерживать перегрузки до 100 G, хотя в типичных краш-тестах обычно регистрируются значения от 60 до 80 G. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Ключевым улучшением THOR 05 является более реалистичная конструкция, включающая гибкий позвоночник, что позволяет точнее имитировать поведение человека во время аварий. Кроме того, предусмотрены различные типы манекенов, такие как женские и крупные телосложения, для более детальной оценки последствий дорожно-транспортных происшествий. Стоимость одного такого устройства достигает 1,3 миллиона евро, в то время как для тестирования систем безопасности, например автоматического торможения, используются более простые модели ценой от 6 до 7 тысяч евро.

Развитие этих технологий напрямую влияет на автомобили, выпускаемые с 2026 года, повышая требования к защите водителей и пассажиров при столкновениях. Это обновление подчеркивает стремление к более точному моделированию реальных условий, что в конечном итоге способствует созданию более безопасных транспортных средств будущего.