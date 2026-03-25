Mercedes-Maybach показал первый фототизер флагманской модели S-Class

Компания Mercedes-Maybach обнародовала первый фототизер своей флагманской модели Mercedes-Maybach S-Class.

Судя по снимку, машина получит оригинальную решетку радиатора, где вместо горизонтальных планок Mercedes-Benz S-Class используются вертикальные. Светодиодные элементы ДХО в фарах выполнят в форме мерседесовских звезд, а на капоте установят подсвечивающуюся эмблему Maybach.

Известно также, что на кузовных стойках появятся подсвечиваемые эмблемы бренда. Также в числе фирменных элементов экстерьера - лампы, проецирующие логотип Maybach у дверей. Кроме того, еще более роскошному флагману выделят иные бамперы.

Ранее сообщалось также о некоторых запланированных изменениях в технике. Одно из новшеств - программная архитектура MB.OS, отвечающая за работу электронных ассистентов. В салоне появятся усовершенствованные кресла, в оформлении будут уравновешены физические кнопки и сенсорные решения. Ожидается также передняя панель MBUX Hyperscreen со сплошной стеклянной поверхностью, как у EQ-моделей.

В линейке двигателей планируются двигатели V8 и V12.