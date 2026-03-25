Porsche разрабатывает водородную технологию для ДВС

Немецкий автопроизводитель Porsche активно работает над технологиями, которые позволят продлить использование двигателей внутреннего сгорания в условиях ужесточающихся экологических норм. Одной из ключевых инноваций является система, способная производить водород непосредственно в автомобиле, используя жидкость стеклоомывателя через процесс электролиза. Этот газ применяется для предварительного прогрева каталитического нейтрализатора, что ускоряет его выход на рабочую температуру и повышает эффективность очистки выхлопных газов, помогая соответствовать стандартам, таким как Euro 7. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Система предусматривает размещение катализатора прямо в двигателе и использование отдельного цилиндра для его прогрева, при этом водород подаётся после турбокомпрессора через индивидуальные форсунки для каждого цилиндра. Такой подход снижает вероятность воспламенения во впускной системе, повышая безопасность. Технология базируется на принципах, известных ещё с XIX века, но адаптирована к современным экологическим требованиям, что делает её совместимой с различными видами топлива, включая бензин, дизель и синтетические альтернативы.

Внедрение этой разработки зависит от производственных затрат и фактической эффективности в снижении вредных выбросов, что может повлиять на выпуск новых автомобилей с 2026 года. Это решение направлено на сохранение актуальности двигателей внутреннего сгорания, несмотря на растущие экологические стандарты, предлагая практичный путь для их дальнейшего использования в автомобильной индустрии.