BMW отказывается от классической приборной панели

Компания BMW решила отказаться от традиционных приборных панелей в своих автомобилях, внедряя инновационную систему Panoramic Vision, которая уже применяется в новой модели i3 и вскоре станет стандартом для большинства машин бренда. Эта технология представляет собой проекционный дисплей, охватывающий всю ширину лобового стекла, с информацией, остающейся четкой даже при ярком свете, причем основные данные, ранее показываемые на панели, теперь выводятся в левой части проекции. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© BMW

Panoramic Vision интегрируется с проекционным дисплеем и центральным экраном размером 17,9 дюйма, позволяя водителям настраивать отображаемые данные и комбинировать функции управления автомобилем с цифровыми сервисами. В BMW подчеркивают, что эта концепция нацелена на объединение цифровой среды с процессом вождения, сохраняя при этом ключевой принцип: внимание водителя должно быть сфокусировано на дороге. Технология станет неотъемлемой частью интерьера будущих моделей, отражая подход бренда к разработке автомобилей с упором на цифровые решения и интерфейсы.