Polestar увеличил долю переработанных материалов в батареях

Производитель электромобилей Polestar сообщает о значительном повышении содержания вторичных материалов в аккумуляторах своих машин. В моделях Polestar 2 и Polestar 3 теперь применяется не менее половины переработанного кобальта, что является частью стратегии по уменьшению зависимости от первичных ресурсов и повышению прозрачности цепочек поставок. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Компания также делает акцент на продлении срока службы батарей и их повторном использовании. При замене аккумулятора клиентам устанавливаются восстановленные блоки с аналогичным уровнем износа, используя мощности Volvo Cars, входящей в концерн Geely. Такой подход способствует снижению экологической нагрузки и сохранению ресурсов в замкнутом цикле.

Polestar развивает партнерства в области переработки, чтобы увеличить возврат материалов и продлить жизненный цикл аккумуляторов. Помимо кобальта, в производстве применяются переработанные алюминий, сталь и синтетические материалы для отделки салона.

С 2020 года производитель сократил относительные выбросы CO2 на 25% и продолжает внедрять новые решения, включая интеллектуальную зарядку. Подобные инициативы становятся частью развития электромобилей, где экологичность и переработка материалов играют все более важную роль.